Kāpēc: Edmunds Jurēvics, Edgars Tavars, Harijs Rokpelnis, Ainārs Šlesers, Raivis Dzintars, Andris Šuvajevs
Fоtо: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Согласно проекту решения президиума Сейма, у оппозиционного депутата Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") за необоснованное опоздание на парламентскую сессию в октябре этого года будет удержано 20% месячной зарплаты.

Регламентом Сейма Латвии предусмотрено, что за неявку на заседание парламента без уважительной причины на депутата налагается штраф в размере 20% от месячной зарплаты.

Отсутствие Шлесерса на заседании парламента 24 октября было признано необоснованным, за что на него было наложено наказание.

Информация на сайте Сейма показывает, что, например, в октябре и ноябре Айнарс Шлесерс получил 4748 евро. Согласно решению президиума парламента, в декабре политик может получить на 20 процентов меньше - примерно 3887 евро.

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