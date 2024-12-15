Комиссия Сейма внесла в парламент поправки к закону, предусматривающие возможность комиссии Государственной пожарно-спасательной службы оценить и принять на службу ранее судимого кандидата, если с момента вердикта суда прошло не менее пяти лет или когда было принято решение о прекращении уголовного дела в нереабилитационном порядке.

Отмечается, что не каждый кандидат получит положительное решение и возможность работать в ГПСС, но "возможность оценки будет соответствовать тенденциям развития демократической страны, а также улучшению набора кадров в службы".

Комиссия также предложит Кабмину пересмотреть необходимость существующих запретов в отношении сотрудников в правоохранительных органах и в других местах запретов на занятие должностей ранее судимым лицам и лицам, в отношении которых уголовное преследование прекращено на основании нереабилитирующих обстоятельств.

В отношении сотрудников Госполиции, которые применяют оружие и принимают решения, ограничивающие права человека вплоть до лишения свободы, систему можно оценить как сбалансированную, а вот в отношении сотрудников ГПСС ситуация другая. И в соответствии с практикой Конституционного суда и Европейского суда по правам человека потребуется индивидуальная оценка, заявила Комиссия по внутренним делам и предотвращению коррупции.

Сейму еще предстоит принять окончательные решения по закону о службе в учреждениях МВД и о должностных лицах управления тюрьмами со специальными служебными званиями. Комиссия планирует, чтобы такие изменения вступили в силу как можно скорее.

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