Со следующего года лица со статусом нуждающегося по-прежнему будут получать два комплекта продовольственных товаров в квартал, а малообеспеченные продолжат получать продовольственные комплекты до истечения срока действия подтверждающей статус справки, выданной социальной службой, решили в правительстве Латвии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния, правительство пришло к решению, что оказание продовольственной поддержки в прежнем размере для наиболее нуждающейся части общества - жителей Латвии и жителей Украины со статусом нуждающегося лица - является абсолютным приоритетом, на реализацию которого следует направить дополнительное финансирование.

Поэтому с 1 января следующего года испытывающие наиболее острую нужду люди - семьи со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и попавшие в кризисную ситуацию домохозяйства, в том числе жители Латвии и мирные жители Украины - продолжат получать продовольственную поддержку в прежнем объеме, а именно, два набора продовольственных товаров на одного человека в квартал. Кроме того, будут сохранены другие виды поддержки и их объем, в том числе комплекты гигиенических и хозяйственных товаров, а также наборы для школьников и малышей.

При этом со следующего года все же больше не будут выдаваться продовольственные посылки людям со статусом малообеспеченного лица. Достигнута договоренность о переходном периоде: малообеспеченные домохозяйства, которые сейчас имеют право на получение продовольственных комплектов, которым муниципальная социальная служба выдаст справку о статусе малообеспеченного домохозяйства в 2024 году, смогут продолжать получать их до истечения срока действия справки.

Ранее сообщалось, что предложенные изменения Минблаг обосновал нехваткой средств программы материальной необеспеченности Европейского социального фонда Plus (ESF+).

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