По прогнозам синоптиков, 11 декабря в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха 0..+4 градуса, на побережье — до +6 градусов.
Дует небольшой северо-западный, северный ветер. В прибрежных районах сила ветра будет умеренной.
В Риге сегодня без существенных осадков. Облачно, однако синоптики прогнозируют прояснения. Дует небольшой северный, северо-западный ветер, воздух прогреется до +5 градусов.
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