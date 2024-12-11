После сюжета передачи De facto о том, что множество доз вакцины от коронавируса списывают или отдают другим странам (хотя в Латвии люди продолжают тяжело болеть коронавирусом и умирать от него), ЛТВ получило сообщения от зрителей о том, что они хотели бы привиться, но не могут: врачи советуют ехать за вакциной в другое место. Об этом сообщает rus,lsm.lv.

Зрители называют разные регионы, где вакцину от ковида не достать или где надо ждать в очереди. В частности, жители Кулдигского и Бауского краев рассказали свои истории и посетовали, что им предлагают ехать вакцинироваться в Ригу или Бауску.

В Центре профилактики и контроля заболевания пояснили, что такой ситуации, когда в медицинском учреждении нет вакцин, быть не должно. Вакцины доступны, заказать можно хоть дважды в месяц, доставка происходит быстро.

Там же в Центре сообщили, что везде, откуда поступили жалобы от зрителей, можно привиться и для этого следует позвонить своему семейному врачу — тот пригласит на прививку сразу или закажет вакцину, или сообщит пациенту, где ближайшее к нему место, где он может получить свою дозу.

Журналисты ЛТВ провели эксперимент, позвонив в несколько практик в Кулдиге, чтобы выяснить, где можно получить вакцину от ковида. Ни в Кулдигском центре первичного здравоохранения, ни в Кулдигской больнице, ни у семейного врача вакцины против Covid-19 не оказалось.

"Потому что нет желающих. В одном флаконе пять доз. Когда записывается столько желающих, мы заказываем и прививаем. Сейчас вакцинироваться нельзя. Знаю, что люди ездят прививаться в медицинский центр в Салдусе", - заявила одна из семейных врачей.

Сейчас в Латвии еще доступны почти 280 000 вакцин и будут доставлены еще.

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