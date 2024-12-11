Тысячи жителей Латвии в течение нескольких месяцев не получали уведомления от электронной системы Latvija.gov.lv. Выяснилось, что у многих накопились долги. Министр умной администрации и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня приказала вернуть старую систему.

Теперь Latvija.gov.lv снова рассылает письма (например, квитанции о штрафах) жителям Латвии на все указанные в системе адреса электронной почты - как на официальные, так и указанные, но не подтвержденные.

Кто должен отвечать за пропущенные письма?

Электронные письма, которые государственные структуры рассылают жителям Латвии через систему Latvija.gov.lv, до сих пор пересылались на личную электронную почту пользователей - адреса, которые они сами указывали в настройках.

Весной 2024 года Государственное агентство цифрового развития (VDDA) выступило с призывом ко всем жителям Латвии подтвердить свой адрес электронной почты на Latvija.gov.lv. Это нужно было сделать для того, чтобы актуальность данных: за 18 лет работы в базе Latvija.gov.lv накопилось множество адресов, в том числе уже неактивных.

Весной VDDA через несколько каналов коммуникации призывала всех жителей страны подтвердить адреса связи с государством. При этом агентство утверждает, что такие уведомления - дополнительная функция портала и не является обязательной или необходимой для всех пользователей.

Уже после того, как в соцсетях появилось множество сообщений, что люди не получали уведомления и поэтому оказались должны государству, VDDA признало, что граждане "могли пропустить приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить его по техническим причинам". Кроме того, электронные письма могли попадать в папку со спамом или не доходить до получателя по другой технической причине. При этом агентство полагает, что человек, у которого есть электронный адрес, должен понимать, что вся коммуникация с государством идет через портал Latvija.gov.lv. Государство не должно проверять, получает ли человек соответствующие сообщения.

На портале созданы 66 673 профиля юридических лиц и 1 440 034 профиля физических лиц. Подтверждены 48% адресов юридических лиц и 45% адресов физических - в тех случаях, когда они указаны в качестве канала связи.

Президент возмущен

Скандал с адресами дошел и до президента Латвии Эдгара Ринкевича, который опубликовал в соцсети X сообщение: "Образец высокомерия государственного управления. Государство - для народа, а не для удобства какой-то конторы. Уже за один этот тон нужно извиниться, не говоря даже о самом процессе реализации!"

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1866577660337430926

В понедельник агентство VDDA вновь призвало жителей Латвии подтвердить свою электронную почту на Latvija.gov.lv. Министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня поручила немедленно возобновить отправку уведомлений на непроверенные электронные адреса до тех пор, пока не станет ясно, что физические лица и компании получают информацию от государства.

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