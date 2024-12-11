Подписи депутатов Национального объединения за выдвижение на пост президента Банка Латвии - кредит доверия председателю правления АО "Финансовое учреждение развития "Altum" Рейнису Берзиньшу, заявил агентству LЕТА Янис Витенбергс (Нацобъединение), подписавшийся за кандидатуру Берзиньша.

Кандидатуру Берзиньша выдвинули восемь депутатов Союза зеленых и крестьян, а также депутаты оппозиционного Нациобъединения Витенбергс и Янис Грасбергс. Кроме того, свои подписи под документом о выдвижении Берзиньша поставили два депутата "Объединенного списка".

Витенбергс отметил, что он, Грасбергс и Берзиньш в предыдущей политической карьере работали вместе и это в том числе определило выбор в пользу Берзиньша.

Политик подчеркнул, что решение о том, станет ли Берзиньш президентом Банка Латвии, примет Сейм.

Как сообщалось, на пост президента Банка Латвии выдвинуты три кандидата: "Прогрессивные" вместе с "Новым Единством" выдвинули действующего президента Мартиньша Казакса, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - Берзиньша, а партия "За стабильность!" - Павла Кузьмина.

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