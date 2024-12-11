Действия Государственного агентства цифрового развития (VDDA) в скандале с электронными письмами требуют оценки, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он полагает, что нужно найти способ, как компенсировать жителям потери, которые они понесли из-за проблем с э-адресом.

11 декабря Ринкевич обсудил этот вопрос с премьер-министром Эвикой Силиней. На пресс-конференции после встречи он заявил, что вся эта ситуация - вина ведомства, и что нельзя требовать от людей, чтобы они следили за бездействием VDDA.

Ринкевичс полагает, что халатность агентства привела к убыткам для населения, и поэтому правительство должно рассмотреть возможность помочь тем гражданам, которые понесли финансовые потери в результате этой ситуации. "Я ожидаю, что не будет стонов о том, что кто-то чего-то не понял или что что-то пошло не так. Я жду извинений и действий со стороны Министерства умного управления и регионального развития (VARAM)", - подчеркнул президент. Он также предложил рассмотреть вопрос о сокращении бюджета VDDA на "соответствующую сумму". Силиня заявила, что попросит главу министерства Ингу Берзиню дать оценку действиям тех, кто несет ответственность за эту ситуацию.

Ранее уже сообщалось, что несколько жителей Латвии, которые используют э-адрес государственной системы Latvija.gov.lv, обнаружили, что не получали уведомления о полученных письмах. В результате они не оплатили вовремя штрафы, и их долги уже переданы судебным исполнителям.

Электронные письма, которые государственные структуры рассылают жителям Латвии через систему Latvija.gov.lv, до сих пор пересылались на личную электронную почту пользователей - адреса, которые они сами указывали в настройках.

Весной 2024 года Государственное агентство цифрового развития (VDDA) выступило с призывом ко всем жителям Латвии подтвердить свой адрес электронной почты на Latvija.gov.lv. Это нужно было сделать для того, чтобы актуальность данных: за 18 лет работы в базе Latvija.gov.lv накопилось множество адресов, в том числе уже неактивных.

Весной VDDA через несколько каналов коммуникации призывала всех жителей страны подтвердить адреса связи с государством. При этом агентство утверждает, что такие уведомления - дополнительная функция портала и не является обязательной или необходимой для всех пользователей.

Уже после того, как в соцсетях появилось множество сообщений, что люди не получали уведомления и поэтому оказались должны государству, VDDA признало, что граждане "могли пропустить приглашение подтвердить обновленный адрес электронной почты, проигнорировали его или не смогли подтвердить его по техническим причинам". Кроме того, электронные письма могли попадать в папку со спамом или не доходить до получателя по другой технической причине. При этом агентство полагает, что человек, у которого есть электронный адрес, должен понимать, что вся коммуникация с государством идет через портал Latvija.gov.lv. Государство не должно проверять, получает ли человек соответствующие сообщения.

На портале созданы 66 673 профиля юридических лиц и 1 440 034 профиля физических лиц. Подтверждены 48% адресов юридических лиц и 45% адресов физических - в тех случаях, когда они указаны в качестве канала связи.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !