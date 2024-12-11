Долго не продлевал водительские права — придется сдать экзамены по теории и вождению, докажи, что не растерял навыки и знания. Такие правила были приняты в ноябре и сразу же вступили в силу. В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Минсообщения утверждают: изменения сделаны для безопасности дорожного движения, сообщает LSM+.

Согласно уже действующим новым требованиям, если срок водительских прав истек три или более лет назад, то чтобы их продлить, вам теперь нужно сдавать экзамен по теории и экзамен по вождению. Такие правила Кабмин Латвии утвердил 12 ноября, в силу они вступили уже спустя всего три дня.

"Что мы повседневно видим в CSDD — часто права приходят продлить те, у кого срок этих прав закончился уже какое-то время назад. Нередко бывали случаи, когда срок действия прав истек более 10 лет назад! И конечно, появляются вопросы о влиянии на безопасность движения. Есть ли у человека, который очень долго не сидел за рулем, все еще эти навыки и знания, чтобы водить машину без угрозы для себя и других?" — говорит руководитель департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.

В Министерстве сообщения тоже подтверждают: принимая новые правила, опирались на мнение экспертов — навыки вождения теряются, если долго не водить машину. А также на данные исследования, показавшего, что на необходимость обновить свои знания водители смотрят легкомысленно.

"Исследование "Индекс ответственного вождения", проведенное в Латвии в июле 2024 года, показывает: 42% водителей признают, что они не обновляют свои знания по правилам дорожного движения, 14% не считают, что им нужно обновлять свои знания, а 28% — не обновляют, хотя осознают, что это необходимо", — отметили в Минсообщения.

Экзамен по теории вождения сейчас стоит 11,40 евро, а экзамен по вождению — 44,60 евро.

Стоит отметить, что на сайте CSDD информацию о новых правилах находится не на самом видном месте - она размещена не в разделе "продление водительского удостоверения", а в самом низу раздела "замена удостоверения".

"Если у человека было удостоверение категории C или D, то есть права на вождение грузовика или автобуса, то для обновления удостоверения хватит и экзамена по категории B. Чтобы просто убедиться в знаниях и навыках вождения", — сообщил Юрис Тетерис.

Если же у вас были права на мотоцикл и квадроцикл — то сдавать нужно на эти категории. Без сдачи экзаменов права смогут продлить только те, у кого есть водительское удостоверение, выданное в другой стране и действующее в течение последних трех лет.

Скольких жителей Латвии коснутся изменения — неизвестно, таких данных у CSDD нет. Но в Дирекции отмечают: за месяц права по новым правилам пока никто не продлевал, и большого спроса там не ждут.

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