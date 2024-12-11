Чтобы исправить ситуацию, когда из-за правил о работе лечебных учреждений салоны оптик не всегда могли предложить клиентам услугу проверки зрения, Минздрав разработал, а правительство Латвии — утвердило новые нормы, касающиеся именно кабинетов оптометристов, в том числе тех, что располагаются в салонах и торговых центрах. Теперь можно будет регистрировать как лечебное учреждение только сам кабинет врача — отдельно, сообщает rus.LSM.lv.

Оптометристы в понимании закона являются лечащими персонами, которые могут оказывать услуги здравоохранения только в зарегистрированных лечебных учреждениях. Но до сих пор их кабинеты при салонах оптики не отвечали установленным требованиям, ведь они действовали в помещениях, предназначенных для торговли, в которых полноценно обеспечить статус лечебного учреждения сложно.

Осознав проблему из-за правовой коллизии, на которую после рейдов Инспекция здравоохранения указали участники отрасли, Минздрав предложил поправки к правилам Кабмина об амбулаторных медучреждениях, введенным еще в 2009 году. 10 декабря правительство их одобрило.

"Изменения обеспечат единые требования к качеству и безопасности во всех кабинетах оптометристов, услуги оптометристов будут предоставляться в зарегистрированных медицинских учреждениях, а также это позволит осуществлять единый контроль за предоставляемыми услугами", — поясняют в министерстве здравоохранения.

Новые правила оговаривают особые требования к кабинетам оптометристов, расположенным в помещениях салонов оптики, что позволит населению продолжать получать как услуги по уходу за зрением, предоставляемые оптометристами, так и продукты для коррекции зрения, продаваемые в оптиках, в одном месте, с соблюдением единых требований защиты данных пациентов, конфиденциальности и стандартов безопасности.

Что касается оснащения кабинетов оптометристов, размещенных в торговых центрах или оптиках, то новая редакция правил позволяет некоторые требования выполнять, используя помещения в общей зоне: предоставить там посетителям место для ожидания, для детских колясок, расположить регистратуру. В таком случае в реестре лечебных учреждений регистрируется отдельный кабинет оптометриста, а не весь магазин. Однако кабинет врача не должен располагаться в общем помещении или быть отделен только ширмой или шторами — кабинет должен быть закрытым, чтобы гарантировать конфиденциальность пациента и безопасность данных.

Услуга проверки зрения прямо в салоне оптики очень актуальна. Как отмечено в аннотации к поправкам, ежемесячно в салоне проходят проверку зрения около 20-30 тысяч покупателей, причем в среднем 80% очков изготавливаются именно по рецептам, выписанным на месте в оптическом магазине.

Не менее важную роль на месте, в салоне, услуги оптометриста играют в назначении контактных линз, предоставлении пробных контактных линз, их примерке, оценке на поверхности глаза, а также обучении клиентов использованию контактных линз. Медицинские изделия продаются в помещениях оптики, а работающий там оптометрист выписывает рецепты на них — две услуги тесно взаимосвязаны, но в то же время независимы.

Новые нормы будут способствовать защите прав пациентов и улучшению качества услуг, надеются авторы поправок. Предоставление обеих услуг в одном месте — большое преимущество для клиента как с точки зрения логистики, так и с точки зрения комплексного обслуживания, ведь за весь процесс отвечает один салон.

В настоящее время в Латвии действуют 192 магазина оптики, из них только 23 являются зарегистрированными медицинскими учреждениями.

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