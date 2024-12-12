По прогнозам синоптиков, 12 декабря на большей территории Латвии ожидается кратковременный снег, усилится ветер, местами будет выглядывать солнце.

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге объявлено желтое предупреждение об усилении ветра после обеда. Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 20 метров в секунду.

В центральных и восточных районах ожидается метель. Многие дороги могут стать скользкими.

Ветер в течение дня усилится и по всей Латвии — порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 15 — 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха -1..+4 градуса.

В Риге желтое предупреждение об усилении ветра будет действовать с 13.00 до примерно 21.00. также в это время возможен снег и метель. Максимальная температура воздуха + 3 градуса.

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