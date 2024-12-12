Инвестором проекта колеса обозрения в Риге и истинным выгодополучателем является уроженец России Рустам Гильфанов, который через зарегистрированную на Мальте компанию контролирует фирму-оператора панорамного колеса. В свое время он был включен в украинский санкционный список, об этом сообщает журнал Ir.

Реализацию проекта осуществляет зарегистрированное в Латвии предприятие RPR Operators. Ранее его учредил Дмитрий Успенский. Однако на данный момент бенефициаром является Рустам Гильфанов.

Через зарегистрированную на Мальте компанию Racoonstruction Holding Limited ему принадлежит 55% долей капитала от RPR Operators, а остальными владельцами через компанию Panoramica являются Дмитрий Успенский, Дарья Успенская и Анатолий Предкель.

Летом этого года RPR Operators зарегистрировал три коммерческих залога в пользу компании Besterry Management Ltd, зарегистрированной на Кипре. Ее владельцем является Гильфанов.

Компания RPR Operators все свое имущество заложилa 28 мая, а затем 18 июня и 11 июля были также зарегистрированы залоги за доли капитала двух владельцев RPR Operators - Racoonstruction Holding Limited и Panoramica.

Все три залога зарегистрированы на одну и ту же сумму – 4,7 миллиона евро. Журналисты предполагают, что зарегистрированная на Кипре компания могла дать кредит на реализацию проекта колеса обозрения и заручиться тремя коммерческими залогами, чтобы иск мог быть направлен против любого из трех залогодателей.

Также отмечается, что Рустам Гильфанов вместе с младшим братом Романом около полутора лет находился в санкционном списке Украины. Правда, сейчас эта мера уже недействительна.

Напомним, Рижская дума на 30 лет заключила договор с компанией RPR Operators. Предприятие ежегодно должно платить РД за аренду 24 500 евро.

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