Цена на электроэнергию в следующем году может продолжить снижение, заявил в четверг, 12 декабря, в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз "зеленых" и крестьян). По его словам, работы, связанные с отключением стран Балтии от контролируемого Россией энергетического кольца BRELL, запланированного на февраль 2025 года, идут по плану.

"Мы очень позитивно смотрим на цену электроэнергии", — отметил министр.

Мелнис указал, что цена на электроэнергию, благодаря электроэнергии, произведенной в солнечных парках, в этом году по сравнению с прошлым снизилась на 7,5%. В следующем году цена может продолжить падение за счет ввода новых мощностей.

"Прогнозы на следующий год выглядят достаточно позитивно, так как цена может еще снизиться", — добавил Мелнис.

В то же время он подчеркнул, что основные факторы, которые могут негативно повлиять на цену электроэнергии, это, например, рост цен на газ или экстремальные погодные условия.

Также Мелнис отметил, что работы, связанные с отключением стран Балтии от контролируемого Россией энергетического кольца BRELL, запланированного на февраль следующего года, идут в соответствии с планом. "Мы движемся вперед планомерно. Я бы сказал, что мы уже готовы, и с каждым днем становимся еще более подготовленными", — заявил он.

Министр также добавил, что в феврале, в связи с этим отключением, "рынок может колебаться", но в целом цена на электроэнергию должна продолжить снижение.

Ранее сообщалось, что согласно заявлению, подписанному операторами систем передачи стран Балтии в Риге, договор BRELL утратит силу 7 февраля 2025 года.

Соответственно, 8 февраля 2025 года операторы стран Балтии отключат энергосистемы Латвии, Литвы и Эстонии от сети IPS/UPS и проведут тест изолированной работы энергосистемы. После завершения теста 9 февраля 2025 года энергосистема стран Балтии планирует синхронно подключиться к энергосистеме континентальной Европы.

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