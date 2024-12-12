Утром в четверг, 12 декабря, у здания Сейма проходит поющий протест, цель которого — привлечь внимание депутатов к проблеме языка вражды в латвийском обществе.

Организаторы протеста особо акцентируют внимание на языке вражды, направленном против сообщества ЛГБТ+, последствиях и недостатках в применении законодательства. Также поющий протест призывает к совершенствованию правового регулирования и его применения.

Исследование о языке вражды в Латвии показывает, что почти за два года зафиксировано 2414 случаев языка вражды, из которых 50% были направлены непосредственно против сообщества ЛГБТ+. Однако за два года было начато только семь уголовных процессов, отмечают организаторы протеста.

"Для успешной борьбы с языком вражды необходимы всесторонние изменения в понимании общества. Но поскольку это длительный процесс, важно, чтобы люди, против которых направлен язык вражды, чувствовали себя способными безопасно обращаться в учреждения, которые могут их защитить", — подчеркивают организаторы акции.

Представители сообщества ЛГБТ+ на мероприятии делились личными историями о столкновении с языком вражды и об отказах в рассмотрении жалоб, поданных в правоохранительные органы. Одновременно они поднимали вопрос о необходимости уважительного и равного отношения в обществе, чему дополнительно способствует участие Рижского квир-хора, который исполнит латышские песни.

Ранее, в сентябре, состоялась аналогичная акция, когда организаторы на поющем протесте привлекали внимание депутатов Сейма к проблемам, связанным с равенством в браке.

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