Несмотря на поправки к закону, требующие от политического руководства самоуправлений получения допуска к государственной тайне, мэры без такого допуска могут оставаться в руководстве дум. Об этом в интервью программе "900 секунд" на TV3 заявила министр смарт-управления и регионального развития (VARAM) Инга Берзиня ("Новое Единство").

Министр отметила, что после выборов в самоуправления, когда вступит в силу требование о наличии допуска к государственной тайне для мэров и их заместителей, станет ясно, что ожидания от этих поправок были выше, чем это будет в реальности.

К примеру, может возникнуть ситуация, когда мэр, не получивший допуск к государственной тайне, сможет продолжать занимать свою должность, если депутаты думы не примут иное решение. Берзиня объяснила, что именно от депутатов будет зависеть, сможет ли такой руководитель сохранить свою должность. Она также согласилась, что маловероятно, чтобы коалиция, которая назначила конкретного человека мэром, добровольно лишила его должности из-за отсутствия допуска.

Берзиня объяснила, что ожидания от закона были выше, однако то, что закон предусматривает сейчас, отражает политическую волю законодателя.

Министр также сообщила, что на данный момент не поступало информации о том, что кому-либо из исполнительных директоров самоуправлений, которым уже сейчас требуется допуск к государственной тайне, этот допуск не был предоставлен. Лишь нескольким лицам был продлен срок проверки для получения допуска.

Напомним, что с законодательной инициативой обязать руководство самоуправлений получать допуски к гостайне выступил президент страны Эдгар Ринкевич.

Уже 1 июня вступило в силу требование, согласно которому исполнительные директора самоуправлений и их заместители в течение одного месяца должны направить запрос в компетентное государственное учреждение безопасности для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.

А после следующих муниципальных выборов, которые состоятся уже в июне 2025 года, допуски будут обязаны получать в компетентных учреждениях также председатели дум и их заместители (мэры и вице-мэры).

Руководители самоуправлений автоматически не потеряют свою должность, даже если им не будет предоставлен допуск. В ходе обсуждений поправок отмечалось, что в случае, если руководитель самоуправления не получит допуск, этот вопрос может быть рассмотрен, и при необходимости решения могут принимать как дума самоуправления, так и VARAM, а также глава VARAM.

Поправки к Закону "О самоуправлениях" предусматривают, что не позднее чем через один месяц после избрания председателя думы или его заместителя самоуправление обязано в установленном нормативными актами порядке направить запрос в компетентное государственное учреждение безопасности для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.

Новый порядок для руководителей самоуправлений и их заместителей вступит в силу после ближайших очередных или внеочередных выборов. Таким образом, в большинстве самоуправлений этот порядок может вступить в силу после выборов 2025 года.

Что касается исполнительных директоров самоуправлений и их заместителей, то в Законе "О самоуправлениях" предусмотрена обязанность получения допуска к государственной тайне.

Если специальное разрешение на доступ к государственной тайне не будет получено, то исполнительный директор самоуправления или его заместитель должны быть освобождены от занимаемой должности.

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