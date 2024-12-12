Временный оазис - так называют стихийно образовавшуюся водно-болотистую местность вблизи центра Риги специалисты по охране окружающей среды. В Торнякалнсе, недалеко от Академического центра Латвийского университета несколько лет назад стихийно образовалась среда, в которой теперь обитают несколько видов растений и животных.

Как отмечает lsm.lv, территория, на которой в свое время располагались огороды, из-за деятельности бобров и в результате строительства зданий была затоплена, создав необычное место соединения воды и земли в городской среде.

Среди специалистов по охране природы мнения о необходимости беречь это место разделились. Например, орнитолог и эксперт по охране природы Янис Рейхманис считает, что на вопрос надо смотреть прагматично.

"Такие места, безусловно, представляют собой ценность, в них растет биоразнообразие и у многих групп организмов там появляются подходящие условия для проживания. Но надо понимать, что это городская среда, в которой важно думать и о стоимости недвижимости. Я не могу себе представить, что мы остановим развитие университетского комплекса из-за этого болота. Такие и даже более ценные места в Латвии осушаются и уничтожаются, например, при реализации мелиоративных проектов. Думаю, это диспропорционально тому, что мы хотим защитить и что готовы потерять", - отметил Рейхманис, подчеркнув, что подобные оазисы возникают и в других местах, и они не всегда должны находиться близко к центру города.

То, что болото в Торнякалнсе уже выполняет важную для города функцию, накапливая дождевые воды, подчеркнула эксперт Латвийского фонда природы Рута Сниедзе-Креталова. Она рассказала, что в это место попала значительная часть дождевых вод, которые этим летом затопили парк Аркадия. Водно-болотистые территории, кроме того, охлаждают город, так как они не высохли даже в засушливое лето 2023 года.

"Если в городе, да и не только, мы пытаемся "избавиться" от неудобных зон, высушивая все мелиорацией, то это не меняет общего количества воды в природе. Мы просто направляем воду в другое место, зачастую не глядя, куда она дальше попадает", - пояснила Сниедзе-Креталова.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !