В четверг, 12 декабря, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Закону "Об авторских правах", которые предоставляют Национальному совету по электронным средствам массовой информации (NEPLP) возможность ограничивать пиратские сайты, нелегально предлагающие фильмы, музыку и другие авторские произведения.

Законопроект разработан, чтобы в рамках административного процесса обеспечить ограничение доступа к сайтам, которые незаконно используют объекты авторских или смежных прав, наделив NEPLP соответствующими полномочиями и таким образом сократив объем нарушений авторских и смежных прав в интернете.

В пояснении к закону указано, что нарушение авторских и смежных прав в интернете создает серьезные риски не только для художников и авторов, создающих защищенный контент, но и для общества в целом.

Создание и использование сайтов, на которых незаконно публикуются объекты авторских и смежных прав, лишает создателей такого контента заслуженного вознаграждения. В долгосрочной перспективе это способствует увеличению объема нелегально распространяемого контента и его доступности для конечных пользователей, а также создает риск сокращения предложения качественного контента для потребителей, отмечается в пояснении к законопроекту.

До сих пор субъекты авторских и смежных прав в Латвии имели право обращаться с иском в суд в порядке, предусмотренном Гражданско-процессуальным законом, чтобы ограничить доступ к сайтам, где их работы использовались незаконно.

Однако такая возможность использовалась редко, так как требовала временных и финансовых ресурсов. Кроме того, судебный процесс может быть неэффективным в случаях, когда необходимо быстро ограничить доступ к незаконному сайту, например, если фильм нелегально размещен в интернете одновременно с его показом в кинотеатрах.

Поэтому для сокращения объема нарушений авторских и смежных прав в интернете была необходима разработка быстрого механизма ограничения доступа к сайтам в рамках административного процесса, что дало соответствующие полномочия NEPLP.

Как будет действовать закон?

Право обратиться в NEPLP с заявлением о прекращении незаконного публичного распространения объектов авторских или смежных прав смогут субъекты авторских и смежных прав, организации коллективного управления в отношении представляемых ими субъектов авторских или смежных прав, а также получатели простых лицензий с письменного согласия субъектов авторских или смежных прав.

NEPLP, получив такое заявление, потребует от поставщика контента или поставщика хостинговых услуг в течение семи дней с даты уведомления о запросе предоставить документы, подтверждающие права поставщика на публикацию конкретных объектов авторских или смежных прав на сайте.

Если поставщик, получив запрос, прекращает публикацию соответствующих объектов авторских или смежных прав или предоставляет документы, подтверждающие его право публиковать указанные объекты, НEPLP примет решение о прекращении рассмотрения дела.

Если же поставщик в течение семи дней с даты уведомления о запросе не прекращает незаконного публичного распространения объектов авторских или смежных прав или не предоставляет запрашиваемые NEPLP документы, либо если с поставщиком контента или поставщиком хостинговых услуг невозможно связаться, NEPLP принимает решение, обязывающее поставщика в течение семи дней прекратить публикацию конкретных объектов авторских или смежных прав.

В случае, если в течение семи дней ситуация не разрешается (распространение контента на сайте продолжается, а документы, подтверждающие легальность контента, не предоставляются), NEPLP получает право принять решение об ограничении доступа к указанному сайту, а также к копиям такого сайта, если они существуют.

Решение NEPLP о прекращении незаконного публичного распространения объектов авторских или смежных прав и решение об ограничении доступа к сайту могут быть обжалованы в Административном районном суде в порядке, установленном Законом "Об административном процессе". Обжалование этих решений не приостанавливает их действие.

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