Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, согласно которым в Латвии предусмотрено отказаться от назначения условного наказания.

Поправки к Уголовному закону были разработаны с целью совершенствования предусмотренного Уголовным законом переходного периода, в ходе которого будет отменено наказание в виде условного лишения свободы.

Вместо этого будет применяться пробационный надзор, в том числе в отношении совершеннолетних лиц, совершивших преступление до 31 декабря 2024 года, но еще не осужденных.

Пробационный надзор за cовершеннолетними осужденными лицами начнет осуществляться после 31 декабря 2024 года.

Пробационный надзор будет применяться не только к преступлениям, совершенным после 31 декабря 2024 года, но и к преступлениям, совершенным до этой даты, если лицо еще не было осуждено.

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