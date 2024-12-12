На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии оставалась низкой, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В практиках семейных врачей, как и на предыдущей неделе, было зарегистрировано 42 случая гриппа. Случаи заболевания этой инфекцией были зарегистрированы в Риге, Екабпилсском и Валмиерском краях.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено также 37 случаев Covid-19, что на семь случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

За неделю было проведено 630 тестов, что на 17% меньше, а доля положительных результатов составила 5,9%, что больше предыдущей недели.

Число госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе немного увеличилось: всего в больницах находились 77 пациентов с этой инфекцией, в том числе у 41 Covid-19 был основным диагнозом. Два пациента с Covid-19 находились в тяжелом состоянии.

На предыдущей неделе было зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с Covid-19, а всего за десять недель с начала осеннего сезона зарегистрирован 61 случай смерти.

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