По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Латвии ожидается облачная погода, в ряде районов выпадет снег.

Кратковременный снегопад возможен в Видземе, а в Курземе вечером пройдут дожди.

В пятницу будет дуть умеренный восточный, юго-западный ветер, а в восточных районах в первой половине дня — северо-западный ветер. К вечеру ветер усилится, в прибрежных районах порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха — 4 градуса в восточных районах до +4 градусов в Курземе.

В Риге без существенных осадков, дует юго-западный ветер, температура сохранится на уроне 0 градусов.

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