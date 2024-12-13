По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Латвии ожидается облачная погода, в ряде районов выпадет снег.
Кратковременный снегопад возможен в Видземе, а в Курземе вечером пройдут дожди.
В пятницу будет дуть умеренный восточный, юго-западный ветер, а в восточных районах в первой половине дня — северо-западный ветер. К вечеру ветер усилится, в прибрежных районах порывы будут достигать 18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха — 4 градуса в восточных районах до +4 градусов в Курземе.
В Риге без существенных осадков, дует юго-западный ветер, температура сохранится на уроне 0 градусов.
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