В перспективе цены на природный газ будет зависеть от геополитических условий, заявил в пятницу в интервью программе TV3 "900 секунд" глава правления AS Latvijas gāze Айгарс Калвитис.

"Сколько будет стоить газ следующим летом, во многом зависит от геополитических условий", - сказал Калвитис.

Он также отметил, что в данный момент геополитическая ситуация нестабильна, а газ и нефть - это продукты, на которые напрямую влияет "большая политика".

Калвитис также заявил, что в настоящее время цена на газ выше, чем ожидалось.

"Мы не прогнозировали, что цена на бирже достигнет 45-46 евро за мегаватт-час", - сказал он, добавив, что изначально ожидалось, что этой зимой цена газа на бирже будет ниже 40 евро за мегаватт-час.

Ранее уже сообщалось, что оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году составил 159,819 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ резко выросли.

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