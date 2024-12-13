С учетом событий последних недель в Грузии Рижское самоуправление после консультаций в совете фракций решило временно приостановить действие договора о сотрудничестве со столицей Грузии Тбилиси, сообщили в столичном самоуправлении.

Мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что процессы в Грузии вызывают обеспокоенность и отклонение страны от европейского курса - не в интересах грузинского народа.

"Мы должны всеми способами поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическому, правовому и европейскому государству, поэтому мы решили приостановить действие договора о сотрудничестве со столицей Грузии, четко обозначив свое отношение к происходящему. Мы будем пристально следить за развитием событий, консультироваться с Министерством иностранных дел и находиться в постоянном контакте с грузинской общиной в Латвии", - сказал мэр.

Договор о сотрудничестве между Рижской думой и Тбилиси в сфере торговли, экономики, науки и техники, гуманитарной и культурной областях действовал с 3 апреля 2007 года.

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