Управляющих многоквартирными домами - то есть, и жильцов тоже - могут ждать новые расходы, сообщает 360TV News. Сейм рассматривает предложение обеспечить обязательную установку механических фильтров для воды в многоквартирных домах.

Депутаты одобрили во втором чтении поправки к Закону об услугах по водоснабжению, которые дадут поставщикам воды право требовать от пользователей установки механического фильтра для воды.

В законопроекте говорится, что установка фильтров будет осуществляться по усмотрению самоуправления. "Это относится к общему счетчику воды в здание, а не к счетчикам в квартирах", - заявила Рудите Весере, заместитель государственного секретаря Министерства климата и энергетики.

Предполагается, что фильтры будут устанавливать, в основном, в многоквартирных домах, где сумма индивидуальных показателей квартир и общего потребления воды в здании не совпадает.

"Мы все видим разницу в потреблении воды в наших счетах. По сути, предполагается, что установка фильтров перед общим счетчиком может повысить точность и уменьшить разницу в потреблении воды", - объясняет Весере. Установка фильтров позволит сократить разницу в оплате за потребление воды, поскольку они предотвратят засорение счетчиков, что приведет к более точным показаниям. Владельцы зданий смогут установить эти устройства и добровольно, поясняют в Министерстве климата.

Однако в Риге сомневаются в эффективности этого механизма. "Мы не планируем требовать, чтобы все пользователи услуг в обязательном порядке устанавливали эти фильтры", - говорит руководитель отдела контроля потребления Rīgas ūdens Дайнис Дрикшня.

В Сейме по этому вопросу тоже были дебаты, некоторые оппозиционеры призывали отказаться от требования, чтобы фильтр в многоквартирных домах устанавливали сами жильцы. В большинство депутатов все же приняли аргумент, что поставщики услуг получат право, а не обязанность устанавливать эти фильтры. При этом многие дома вообще в них не нуждаются.

Фильтр механической очистки воды устанавливается в здании перед счетчиком воды и обеспечивает удаление из питьевой воды примесей и прочего мусора.

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