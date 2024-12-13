Латвия вложит 17 млн евро, выделенных Европейской комиссией, в "умную" инфраструктуру на границе с Россией, сообщил в пятницу министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Проект предусматривает возведение систем наблюдения и обнаружения, а также внешних коммуникаций для электроснабжения и телекоммуникаций. Эта позволит существенно улучшить контроль и возможности реагирования на границе, отмечает МВД.

На этой неделе ЕК приняла решение о выделении 170 млн евро шести приграничным странам на улучшение контроля на границе. Эстония получит 19,4 млн евро, Финляндия - 50 млн евро, Латвия - 17 млн евро, Литва - 15,4 млн евро, Польша - 52 млн евро и Норвегия - 16,4 млн евро. 17 млн евро, предназначенных для Латвии, будут использованы для создания интеллектуальной инфраструктуры на 53-километровом участке границы с Россией.

Планируется, что к концу 2026 года вся внешняя сухопутная граница Латвии с Россией и Латвии с Беларусью будет оснащена умной инфраструктурой.

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