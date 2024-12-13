Vivi biļešu reģistrators
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Вечером в пятницу, 13 декабря, наблюдаются сбои в работе домашней страницы АО Pasažieru vilciens "vivi.lv" и мобильного приложения "Vivi".

Предприятие Pasažieru vilciens выясняет причины сбоев.

Pasažieru vilciens призывает приобретать билеты в кассах и у кондуктора, дополнительная плата за покупку билеты в поезде взиматься не будет.

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