Вечером в пятницу, 13 декабря, наблюдались сбои в работе домашней страницы АО Pasažieru vilciens "vivi.lv" и мобильного приложения Vivi. Проблемы были устранены в течение полутора часов.
Во время сбоя Pasažieru vilciens призывало приобретать билеты в кассах и у кондуктора, дополнительная плата за покупку билеты в поезде не взималась. Сейчас продажа билетов на сайте и в мобильном приложении восстановлена.
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