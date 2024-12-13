Вечером в пятницу, 13 декабря, наблюдались сбои в работе домашней страницы АО Pasažieru vilciens " vivi.lv " и мобильного приложения Vivi. Проблемы были устранены в течение полутора часов.

Во время сбоя Pasažieru vilciens призывало приобретать билеты в кассах и у кондуктора, дополнительная плата за покупку билеты в поезде не взималась. Сейчас продажа билетов на сайте и в мобильном приложении восстановлена.