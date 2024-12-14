По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 14 декабря ожидается пасмурная погода, в ряде районов выпадет снег или мокрый снег.

На западе Латвии сегодня дождливо и мокрый снег, а на востоке — мокрый снег и снег, который местами образует покров от 2 до 4 см.

В субботу будет дуть южный, юго-восточный ветер, в прибрежных районах порывы усилятся до 20 метров в секунду.

Температура воздуха 0..+5 градусов, на юго-востоке — небольшие заморозки.

В Риге пасмурно, однако без существенных осадков. Дует умеренный юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до +2..+3 градусов.

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