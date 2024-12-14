Если бы в Латвии составлялся ежегодный черный список с примерами разбазаривания денег, то качели, установленные Рижской думой на Тейке, могли бы занять в нем одно из первых мест. Здесь построена примитивная детская площадка по цене частного дома.

На площадке возле Рижской 45-й средней школы есть только качели, но потрачено 143 000 евро. Кроме того, они расположены в опасном месте - в 30 метрах от трамвайных путей. Об этом сообщает Jauns.lv.

"Непонятно, как можно устраивать такую площадку так близко к трамвайным путям. С точки зрения Центра защиты детей, в данном случае не были соблюдены интересы детей, поскольку это небезопасная среда. Тревога жителей оправдана, ведь площадка не огорожена, и для детей она небезопасна", - говорит заместитель директора Департамента по защите прав детей Ивита Дамбениеце.

Руководитель департамента дорожной инфраструктуры Рижской думы Андрей Уртанс заявил, что установку площадки оценивал сертифицированный специалист, который проводит проверки безопасности. Летом здесь планируется живая изгородь, которая обеспечит безопасность.

Правда, все равно не ясно, как такие затраты были возможны. Для сравнения, в Залениекской волости Елгавского края в этом году парк качелей, созданный по инициативе жителей, обошелся в 23 414 евро, и здесь на девяти качелях могут качаться одновременно 22 человека.

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