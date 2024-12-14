Латвия заняла 19-е место среди 27 стран-членов Европейского союза (ЕС) в Европейском индексе гендерного равенства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Латвия набрала 62,6 пункта, что на 1,1 пункта лучше, чем в прошлом году. С 2010 года, когда впервые проводилось исследование, Латвия улучшила свой результат на 7,4 пункта.

Лучшие показатели Латвии на уровне ЕС - в сфере труда, где она занимает восьмое место с 77,5 баллами. С 2021 года Латвия поднялась на шесть позиций в этой области, что является вторым по величине приростом в ЕС, отметили в министерстве.

Улучшения наблюдаются и в сфере знаний, где по сравнению с 2021 годом отмечен прирост на 7 пунктов. Однако, поскольку другие страны-члены ЕС добились более быстрого прогресса, рейтинг Латвии остался неизменным, и она занимает последнее место в ЕС.

Министерство подчеркивает, что с 2022 года резко возросло участие женщин в организациях, финансирующих исследования: 86 % членов правления этих организаций - женщины, что является самым высоким показателем в ЕС.

Согласно индексу, гендерное неравенство в Латвии особенно сильно выражено в таких сферах, как деньги и время. Также заметно неравенство между участием женщин и мужчин в обязанностях по уходу за детьми. 41 % опрошенных женщин в Латвии участвуют в уходе за детьми, внуками, родителями или родственниками с ограниченными возможностями, в то время как среди мужчин таких только 24 %. Женщины также в два раза чаще (73 %) ежедневно занимаются приготовлением пищи и домашними делами, чем мужчины, которые занимаются этим 35 % времени.

В свою очередь, неравенство в деньгах характеризуется различиями в риске бедности между женщинами и мужчинами. В период с 2010 по 2021 год риск бедности для женщин в Латвии увеличился с 20 до 27 %, в то время как для мужчин он остался неизменным - 20 %. Два года назад наибольший гендерный разрыв в этой области наблюдался среди одиноких людей: 54 % одиноких женщин подвержены риску бедности, что на 20 процентных пунктов выше, чем среди мужчин.

Пожилые женщины и женщины с низким уровнем образования также подвержены особому риску бедности. Например, почти каждая вторая женщина, или 46 % женщин в возрасте 65 лет и старше в Латвии, подвергаются риску бедности.

Индекс гендерного равенства - это инструмент, который измеряет прогресс в области гендерного равенства в ЕС. Индекс состоит из 31 показателя, характеризующего положение женщин и мужчин в шести областях: работа, деньги, знания, время, власть и здоровье. В индексе используется шкала от 1 до 100, где "1" означает полное отсутствие равенства, а "100" - полное равенство.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !