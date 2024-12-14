17 декабря комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит инициативу о приостановке государственного финансирования политических партий, члены которых действуют неконституционно.

Сбор подписей начался год назад. Автор инициативы считает, что "некоторые депутаты 14-го Сейма неоднократно публично высказывали мнения, которые унижают основы и фундаментальные ценности латвийского государства".

В то же время практика показывает, что латвийские правоохранительные органы не имеют в своем распоряжении достаточно правовых инструментов для "быстрого и эффективного привлечения к ответственности" таких политических партий и их членов.

Автор инициативы указывает, что правоохранительные органы должны обеспечить четкую нормативную базу для предотвращения незаконной политической деятельности, противоречащей фундаментальным ценностям государства, отказав в государственном финансировании партиям, члены которых публично выражают взгляды, противоречащие фундаментальным ценностям государства, например, намеренно распространяют недостоверную информацию, отрицают оккупацию Латвии или геноцид, совершенный оккупационной властью.

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