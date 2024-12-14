С 6 января муниципальное предприятие Rīgas satiksme вносит изменения в график движения 34-го троллейбуса, а также автобусов 28, 30, 32 и 43-го маршрутов.

34-й троллейбус: с улицы Маза Юглас по рабочим дням изменено время утреннего рейса — с 6 января вместо 08.19 троллейбус будет выезжать в 08.10, чтобы обеспечить школьникам и работникам общеобразовательного учреждения возможность вовремя попадать на занятия в Рижскую Югльскую среднюю школу.

В будни и праздничные дни время некоторых рейсов в обоих направлениях также будет изменено на несколько минут. Это сделано для того, чтобы улучшить координацию времени отправления с другими маршрутами. Изменения коснутся и рейсов в 1-й троллейбусный парк, которые будут осуществляться по улицам Бруниниеку и Кр. Валдемара.

Чтобы улучшить возможности родителей забрать своих детей из дошкольного образовательного учреждения в Лангстини, будут внесены изменения во время отправления некоторых дневных рейсов по направлению из Лангстини на Юглу.

В частности, 28-й автобус со временем отправления из Лангстини в 16.26 будет отправляться теперь в 16.32, вместо 17.01 рейс перенесен на 17.07, вместо 17.36 - в 17:42, вместо 18.11 — в 18.17, а вместо 18.46 – в 18.52. Время отправления автобуса в направлении с Юглы не меняется.

По мере сокращения времени в пути между остановками также будут внесены изменения во время отправления автобуса 30-го маршрута по направлению от Центрального вокзала в Даугавгриву. Время отправления автобуса из Даугавгривы не изменится.

В целях улучшения координации времени отправления автобусов 22-го маршрута будут внесены изменения во время отправления с конечных пунктов автобусов 32-го и 43-го маршрутов.

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