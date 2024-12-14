Воскресенье будет сырым и серым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо останется облачным, и на большей части территории ожидаются осадки. Дороги в некоторых районах будут скользкими, а во время снегопада ухудшится видимость.

Ветер повернет с запада на северо-запад и продолжит дуть от умеренного до умеренно сильного, порывами до 15-19 метров в секунду в западных и центральных районах и до 20-21 метра в секунду на побережье. Максимальная температура составит 0...+4 градуса.

В Риге ожидается облачная погода, временами осадки. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, порывами 15-19 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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