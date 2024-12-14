В субботу в Риге, возле Дома конгрессов прошел пикет, организованный молодежной организацией Protests и Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai, целью которого было привлечение внимание к росту авторитаризма в Грузии. Также пикетчики выражали солидарность народу Грузии в его борьбе за демократию и будущее страны в Европе.

Пикетирующие держали в руках плакаты, в основном, на английском языке: Back to EU, Georgian Nightmare, please, fu*k off, Time to wake up from the Georgian dream и другие.

Также у участников пикета были с собой флаги Грузии, ЕС и Украины.

В целом акция прошла мирно. За порядком на проведении пикета следили несколько полицейских.

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