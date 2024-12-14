7 декабря в Риге прошла благотворительная винная дегустация, организованная живущими в Латвии сотрудниками российских правозащитных организаций. Все полученные средства пойдут на поддержку правозащитных низовых инициатив из России.

Организаторы — правозащитники и активисты из России Мария Чащилова и Николай Кретов: "Мы считаем, что поддержка низовых инициатив, продолжающих работу в условиях авторитарных режимов, жизненно важна для сохранения свободы слова, защиты прав человека и помощи тем, кто оказался в уязвимом положении. Выбранные нами проекты не единственные, но наиболее часто сталкивающиеся с финансовыми сложностями, но именно они создают пространство для диалога, помощи и справедливости. Мы решили сделать вино символом нашей солидарности, так, на наш взгляд, культура пития становится не просто эстетическим наслаждением, но и инструментом поддержки."

В ходе мероприятия собравшиеся ознакомились с искусством винной дегустации и приняли участие в благотворительном аукционе — среди лотов были бутылки, например, подписанные российским рэпером Noize MC, а также латвийским блогером-искусствоведом Артуром Чехом, который также присутствовал на мероприятии и выступил с небольшой речью в поддержку правозащитных инициатив.

Мероприятие посетили и представители общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан и Сергей Калинин: "Мы считаем, что поддерживать российские и беларуские правозащитные, антивоенные и демократические инициативы — в интересах в том числе и Латвии. Авторитарная российская внутренняя политика находит отражение и в агрессивной внешней— войны, гибридные атаки, вмешательство в выборы. Мы все заинтересованы в том, чтобы Россия и Беларусь были цивилизованными и предсказуемыми соседями Латвии"

"Нам удалось собрать более 400 евро— это скромный вклад в продолжение важной работы в условиях, где это кажется невозможным." — заявили организаторы мероприятия.

Пожертвованные средства пойдут на следующие инициативы:

"Женский срок" — подкаст и проект, посвящённый теме женского заключения в России. Мы рассказываем, что происходит с женщинами в тюрьмах, и помогаем тем, кто сталкивается с репрессивной системой.

"Последнее слово" — независимый архив финальных выступлений, прозвучавших в судах стран постсоветского пространства. Проект сохраняет эти слова как важное свидетельство эпохи.

In Transit — инициатива, помогающая людям, которым небезопасно оставаться в России, найти убежище за границей. Поддержка включает эвакуацию, помощь с визами и другую необходимую помощь.

"Odysseus" — проект, направленный на поиск незаконно удерживаемых украинских граждан и предоставление им правовой помощи.

Один из организаторов благотворительной дегустации, Николай Кретов, поделился с порталом Delfi своим опытом жизни в эмиграции.

"Я с 15 года работал в сфере прав человека, занимался образованием и просвещением, гражданским контролем за властью и международной солидарностью. 5 мая 2022 у меня родилась дочка, к её рождению мы сделали ремонт в квартире в городе Климовске, где я жил с рождения. Я уехал в сентябре 2022 года после объявления мобилизации. Долгое время я мирился с рисками, хотя основания уезжать были: например, на мой счёт была проверка по уголовному делу. Но после начала мобилизации я понял, что боюсь ходить по городу и боюсь стука в дверь", — заявил правозащитник.

По словам Кретова, сначала он с семьей уехал в Бишкек. В апреле 2023 года его жена начала работу в российском офисе Международной Амнистии, который сейчас находится в Риге. Летом 2023 года мы переехали в Латвию.

Сейчас Кретов продолжает правозащитную деятельность: развивает проект "Последнее слово", посвященный последним словам политзаключённых; координирую судебный мониторинг в России, проводимый правозащитной организацией "Гражданский контроль".

"Мы пытаемся получить вид на жительство в Латвии и ближайшее время надеемся жить в Риге. В Риге здорово. При этом мы во многом зависим от того, где будет находиться российский офис Амнистии. Я пока чувствую свою связь с Россией и россиянами, собираюсь заниматься темой прав человека в России, а также по возможности поддерживать права человека в соседних странах. Значимых трудностей нет, есть сложности с легализацией, но надеюсь, что они скоро разрешатся. Есть эмоциональные сложности из-за разрыва с друзьями и родственниками. В Россию приехать не могу я, а латвийскую визу получить не могут они. Наверное, это главная проблема", — подчеркнул Кретов.

Правозащитник также выучил азы латышского и сдал экзамен на уровень A1. "Хотя на практике не часто выходит использовать: всегда есть возможность говорить на русском или на английском. Отметил для себя, что в Латвии отличный уровень знания английского", — сказал Кретов.

В будущем Кретов хотел бы вернуться в Россию. "Но я не знаю, как буду себя идентифицировать, если не вернусь на родину через 5 или 10 лет", — отметил правозащитник.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !