В субботу вечером около 21 часа в центре Риги раздался громкий грохот, который пользователи соцсетей определили как шум от фейерверков. Жители некоторых кварталов были обеспокоены тем, что услышанные ими звуки не похожи на шум фейерверков.

Sēžu mājās un rediğēju rakstu par to, vai poļiem ir raķetes, lai varētu sabombardēt Krieviju, ja tā iebruktu Baltijā. Pēkšņi aiz loga šausmīgi sprādzieni, visa pamale dārd. Godīgi sakot, salūts nebija pirmā doma, kas ienāca prātā. Skaisti jau ir, bet ļoti neomulīgi dzirdēt spridzekļus Rīgas centrā.



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Es arī dzirdēju un nudien pirmā doma: "sākās?" Un tad nākamās domas, cik ļoti mainījusies uztvere, ja pirmā (visnotaļ ticamā) doma ir, ka sācies karš. — Inese Braže (@inesebrazhe.bsky.social) December 14, 2024 at 10:05 PM

"Добрый вечер! В чью честь сегодня салют в центре Риги?", - с такого вопроса действующий депутат Сейма, председатель партии "Честь служить Риге" и экс-мэр столицы Олег Буров начал свой пост в соцсети "Х". Политик упомянул в своем посте Рижскую думу.

Пользователь соцсети Андрейс Урбанс заявил, что партия "Честь служить Риге" по-прежнему находится на позиции Рижской думы. В этой переписке была выдвинута одна версия фейерверка.

GKR tomēr ir Rīgas domes pozīcijā, noteikti to var noskaidrot arī ne caur soc tīkliem 😅 — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) December 14, 2024

Firma - International Fireworks Design IFD, tikko aizgāju aizrādīt, dzīvoju pāri ielai, visi mājās panikā, logi trīc! Tas nav normāli. — Robert Teller 🇺🇦 🇱🇻 (@TellerRobert) December 14, 2024

Esmu pieredzējis nakts mācību beigas ar B2 liela payloada nomešanu, varu noteikt combloka ieroci pa gabalu, mani baigi neuztrauc salūts, bet varbūt tomēr kara laikā nevajadzētu atļaut bliezt tādu ko 4 kvartālos visi dzird, jo lielāka daļa Latvijas cilvēku diemžēl neatšķir skaņas — Yurii Beryl 🇱🇻🇵🇱 (@YuriiBeryl) December 14, 2024

Kāds saņēmis TUA — DaknisMarts (@DaknisMarts) December 14, 2024

Normāla ZS balle, kā jau labākajās 2000. gadu tradīcijās.

Varam tik paminēt cik uzņēmumi var to atļauties :) — karlis (@PutninsKarlis) December 14, 2024

Пользователи соцсетих "Facebook" в различных группах из нескольких районов Риги выразили свое первоначальное недоумение по поводу шума в субботу вечером около 21.00, который не был похож на фейерверк. Примерно час рижане не могли получить объяснения такому акустическому происшествию, отмечает портал "Delfi".

Шум фейерверков обеспокоил некоторых пользователей соцсетей в Риге этим летом, когда фейерверк был устроен на частном мероприятии на набережной Даугавы перед Музеем оккупации. В Рижской думе тогда заявили, что это согласовано и частным лицам не запрещается запускать фейерверки.

В Рижском самоуправлении поясняют, что на территории Риги запрещено использовать пиротехнику с 23.00 до 7.00. Это можно сделать по согласованию с исполнительным директором города Риги, за исключением национальных праздников. При этом частным лицам не запрещено запускать салюты, однако муниципалитет в последние годы воздерживается от проведения фейерверков.

В Риге в ноябрьские национальные праздники и новогодние салюты не проводились уже несколько лет.

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