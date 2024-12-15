В субботу вечером около 21 часа в центре Риги раздался громкий грохот, который пользователи соцсетей определили как шум от фейерверков. Жители некоторых кварталов были обеспокоены тем, что услышанные ими звуки не похожи на шум фейерверков.
"Добрый вечер! В чью честь сегодня салют в центре Риги?", - с такого вопроса действующий депутат Сейма, председатель партии "Честь служить Риге" и экс-мэр столицы Олег Буров начал свой пост в соцсети "Х". Политик упомянул в своем посте Рижскую думу.
Пользователь соцсети Андрейс Урбанс заявил, что партия "Честь служить Риге" по-прежнему находится на позиции Рижской думы. В этой переписке была выдвинута одна версия фейерверка.
Пользователи соцсетих "Facebook" в различных группах из нескольких районов Риги выразили свое первоначальное недоумение по поводу шума в субботу вечером около 21.00, который не был похож на фейерверк. Примерно час рижане не могли получить объяснения такому акустическому происшествию, отмечает портал "Delfi".
Шум фейерверков обеспокоил некоторых пользователей соцсетей в Риге этим летом, когда фейерверк был устроен на частном мероприятии на набережной Даугавы перед Музеем оккупации. В Рижской думе тогда заявили, что это согласовано и частным лицам не запрещается запускать фейерверки.
В Рижском самоуправлении поясняют, что на территории Риги запрещено использовать пиротехнику с 23.00 до 7.00. Это можно сделать по согласованию с исполнительным директором города Риги, за исключением национальных праздников. При этом частным лицам не запрещено запускать салюты, однако муниципалитет в последние годы воздерживается от проведения фейерверков.
В Риге в ноябрьские национальные праздники и новогодние салюты не проводились уже несколько лет.