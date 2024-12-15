C 15 декабря в расписании поездов внесены изменения. Введено несколько новых рейсов из Риги в Даугавпилс, Цесис и Валгу, а также улучшен интервальный график движения поездов, сообщили агентству ЛЕТА представители Автотранспортной дирекции.

По новому расписанию, некоторые региональные поездки станут на пять-десять минут короче во всех направлениях.

Увеличится общее число рейсов в Даугавпилс - будут введены два рейса из Риги в Даугавпилс и обратно с пересадкой в Айзкраукле на электропоезд-экспресс. При этом в часы пик и по утрам прямые рейсы сохранятся.

Два из этих рейсов будут совершаться двумя поездами - электричкой (Рига - Айзкраукле) и дизельным (Айзкраукле - Даугавпилс).

Ежедневные рейсы с пересадкой в Айзкраукле:

Рига (14.38) - Даугавпилс (18.08)

Рига (21.08) - Даугавпилс (00.30)

Даугавпилс (13.22) - Рига (16.51)

Даугавпилс (19.48) - Рига (23.21)

Специальные рейсы будут обозначены на сайте и в мобильном приложении Vivi - их можно будет распознать по двум номерам рейсов и всплывающим сообщениям. Также о комбинированных рейсах будут сообщать в кассах кассиры и информационные таблички на пассажирских платформах. Аудио- и видеообъявления будут распространяться и в самих поездах.

Время в пути для поездов с пересадками останется таким же, как и в прямом сообщении, а билет на поезд для этих поездов будет стоить столько же, сколько и в прямом сообщении.

Таким образом, теперь в общей сложности из Риги в Даугавпилс и обратно поезд будет ходить семь раз в день. Для поездов с пересадками будет введен единый билет по той же цене, что и для прямых поездов.

Также будет увеличено количество поездов из Риги до Цесиса и Валги. В середине дня в Валгу и обратно будет ходить экспресс, что сократит время в пути примерно на 25 минут.

С 6 января из Валги будут введены согласованные по времени рейсы в Тарту и Таллин и обратно, что обеспечит сообщение пассажирскими поездами Вильнюс-Рига-Таллин.

По пятницам и выходным дням будет новый дополнительный рейс из Риги в Валгу в 9.26 утра.

В Цесис будут ходить еще два поезда в день - из Цесиса в Ригу поезд будет отправляться в 7.26 утром и в 17.26 вечером, а из Риги в Цесис - в 15.26 днем и в 21.26 вечером.

С 15 декабря вводится дополнительный утренний рейс в будние дни из Слоки и Огре - в часы пик поезда в Ригу будут ходить каждые 10-20 минут. Дополнительный экспресс до Тукумса в 17.45 будет введен по вечерам в будние дни.

Кроме того, 15 декабря будут открыты три новые железнодорожные станции - рижская станция Даудери на Саулкрастской линии, рижская станция Шмерля на Сигулдской линии и станция Медемциемс на Елгавской линии. В результате станция Баложи на Елгавской линии будет закрыта, а поезд будет останавливаться в Медемциемсе.

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