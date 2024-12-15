В октябре в Латвии на свет появились 994 младенца, следует из новых данных Центрального статистического управления. Это первый случай в истории независимой Латвии (за тот период, по которому есть опубликованная статистика), когда число родившихся за месяц младенцев не достигло тысячи, сообщает rus.LSM.lv.

Публикуемые ЦСУ данные о новорожденных охватывают период с января 1920-го и по декабрь 1939-го и с января 1946-го по сегодняшний день. Из них следует, что в октябре 2024-го установлен исторический антирекорд: до сих пор число родившихся за месяц всегда было не менее тысячи человек.

Из десяти месяцев с исторически наименьшим числом родившихся семь приходятся на нынешний год. Но если в предыдущие девять месяцев число новорожденных в Латвии хотя бы стабильно превышало тысячу человек, то в октябре впервые в истории не дотянуло даже до этой отметки.

Ранее сообщалось, что в этом году в Латвии число новорожденных в январе — сентябре 2024-го впервые не достигло 10 тысяч.

При сохранении нынешней тенденции в Латвии в 2024-м родится примерно 12750 детей, подсчитал LSM+, экстраполируя данные 10 месяцев на полный год. Это будет означать, что убыль населения по чисто демографическим причинам (т. е. без учета миграции) составит примерно 13 500 человек (за первые 10 месяцев скончались 21 800, экстраполяция на полный год дает 26 300 умерших).

С учетом еще и эмиграции (примерно 6000 человек), и демографии население Латвии за первые 10 месяцев 2024 года сократилось на 17 600. человек. По итогам года можно ожидать сокращения населения страны примерно на 21 тысячу человек.

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