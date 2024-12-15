Руководители парламентской следственной комиссии по расследованию проекта Rail Baltica заработали дополнительно в виде бонусов по 3613 евро, выяснило агентство LETA в Сейме.

13 июня Сейм Латвии принял решение создать парламентскую следственную комиссию для обеспечения контроля за реализацией проекта Rail Baltica. Комиссия начала свою работу 11 июля.

Ежемесячная зарплата депутата Сейма в 2024 году составляет 4220 евро до уплаты налогов, а порядок определения вознаграждения чиновников и служащих государственных учреждений и учреждений самоуправления регулируется законом. Вознаграждение рассчитывается путем применения соответствующего коэффициента к средней зарплате.

Дополнительная часть месячного оклада за исполнение должности также определяется депутатам, исполняющим дополнительные обязанности. Ежемесячная зарплата председателя парламентской следственной комиссии составляет 2411 евро до вычета налогов, а зарплата секретаря следственной комиссии - 603 евро.

Председателем парламентской следственной комиссии является Андрис Кулбергс. Поскольку Кулбергc исполняет и другие дополнительные обязанности и получает за них дополнительную оплату, с учетом ограничений, установленных законом, для него оплата в качстве главы комиссии составляет 602,26 евро в месяц до вычета налогов. За период с 20 июня по 19 декабря Кулбергсу начислено 3613 евро до уплаты налогов в качестве вознаграждения за работу на посту председателя парламентской следственной комиссии.

Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте") был избран секретарем следственной комиссии Сейма. На этой должности ему было начислено 603 евро в месяц до уплаты налогов, а всего за весь период с 20 июня по 19 декабря - 3618 евро.

Остальным членам парламентской следственной комиссии дополнительное вознаграждение за работу в комиссии не начисляется.

На работы по обеспечению функционирования комиссии запланировано финансирование в размере 15 870 евро.

Как сообщалось, парламентская комиссия по расследованию проекта железнодорожной линии Rail Baltica 12 декабря утвердила итоговый отчет. В нем указаны лица по уровням ответственности. Красным отмечены те, которые, по мнению большинства комиссии, допустили существенные ошибки, оранжевым - те, кто должны были действовать соответствующим образом при реализации проекта, но не сделали этого, а желтым - лица, которые не заняли активной позиции в реализации данного проекта.

"Это не обвинение, мы не юристы, мы не полицейские. Это политическая оценка", - сказал Кулбергс, добавив, что этих лиц следовало включить в итоговый отчет, чтобы также способствовать общественной открытости.

По обнародованной информации Кулбергса, в красный "блок" входят экс-премьер-министр Кришьянис Кариньш, нынешний министр сообщния Каспарс Бришкенс и бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

В "оранжевый" блок входят бывший председатель и генеральный директор АО "RB Rail" Агнис Дриксна, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс, госсекретарь Министерства финансов Байба Бане, бывший руководитель "RB Rail" Байба Рубеса, бывший заместитель госсекретаря и нынешний председатель правления Дирекции Автотранспорта Динс Мерирандс, бывший госсекретарь Минсообщения Илонда Степанова, бывший госсекретарь Минсообщения Каспарс Озолиньш, бывший и.о. госсекретаря Минсообщения и председатель совета "RB Rail" Лигита Ауструпе, бывший заместитель директора Департамента железнодорожной политики и инфраструктуры Департамента Минсообщения Олита Берзиня и бывший министр сообщения и нынешний министр благосостояния Улдис Аугулис.

В "желтый" блок входят бывший министр финансов, ныне депутат Сейма Янис Рейрс, бывший председатель правления SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Каспарс Вингрис, бывшие премьер-министры Лаймдота Страуюма и Марис Кучинскис.

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