На данный момент в Латвии от гриппа привито 109 828 человек, а от "Covid-19" - только 17 842 человека, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Данные больниц показывают, что число госпитализаций и смертей из-за инфекции "Covid-19" остается высоким. В среднем каждую неделю в ноябре в больницы с основным диагнозом "коронавирус" поступало от 40 до 50 пациентов, и каждую неделю регистрировалось от трех до пяти смертей с "Covid-19". В основном это пожилые люди с различными хроническими заболеваниями.

Почти все пожилые люди, умершие от коронавируса в предыдущем сезоне, не были привиты от этой инфекции, то есть 193 из 197 умерших пожилых людей не были привиты. Риск смерти от "Covid-19" был в 2,5 раза ниже у пациентов, которые следовали рекомендациям врачей и сделали сезонную прививку.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что декабрь и январь обычно являются пиковыми месяцами для вирусных заболеваний.

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