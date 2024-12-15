На наблюдательной станции Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии в Зосены в воскресенье в 13.00 был зафиксирован 13-сантиметровый слой снега, а в социальных сетях люди пишут, что в других местах Видземской возвышенности выпало до 20 сантиметров снега.

Снег покрыл почти всю Видземе, Латгале и Селию. В Курземе и Земгале снега меньше.

Самые сильные порывы ветра были зафиксированы утром в Вентспилсском порту, где скорость северо-западного ветра кратковременно достигала 23,8 метра в секунду.

Температура воздуха в середине дня по всей стране была около нуля градусов.

В понедельник ночью и утром через Латвию с запада пройдет обширная зона осадков, в восточной части страны местами пройдет сильный снег.

В понедельник температура поднимется до +4...+9 градусов, и на следующей неделе снег растает почти по всей стране, прогнозируют синоптики.

Vidzemes augstienē šodien uzsniguši 10-20 cm sniega.

Kadri no Dzērbenes.

Foto, video: Daiga Struncena pic.twitter.com/X0Vs60z899 — Toms Bricis (@boms_tricis) December 15, 2024

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