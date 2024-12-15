На ежегодном съезде Национального объединения новым председателем партии была избрана Илзе Индриксоне, бывший министр экономики и нынешняя депутат Сейма. За Индриксоне проголосовали 243 делегата, против - 25 делегатов, четыре бюллетеня оказались недействительными, сообщает агентство LETA.

Съезд также внес изменения в устав партии, согласно которым председатель партии будет избираться на два года, а не на один, как это было до сих пор.

Также был утвержден новый состав правления партии, в который вошли Индриксоне, Угис Митревицс, Янис Витенбергс, Наурис Пунтулис, Инара Мурниеце, Янис Грасбергс, Эдмундс Тейрумниекс, Эдгарс Кристапс Рупейкс, Артурс Бутанс, Янис Домбрава, Райвис Дзинтарс, Рихардс Колс, Гиртс Лапиньш, Дайнис Лоцис, Имантс Парадниекс, Эдвардс Ратниекс и Роберт Зиле.

Уходящий председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс поблагодарил членов и сторонников партии, которые верят в идеалы латышской Латвии и умеют объединяться ради общих целей.

Выступая на съезде после избрания председателем, Индриксоне подчеркнула необходимость укрепления экономики Латвии.

"Латвия - это наш дом, где сила заключается как в культурном богатстве, так и в людях, которые здесь живут и работают. Наше национальное наследие и латышский язык - это основа, которая обеспечивает нашу идентичность и гордость за то, что мы латыши", - сказала Индриксоне.

Как сообщалось ранее, многолетний лидер партии Райвис Дзинтарс в этом году не выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Дзинтарс возглавлял партию с момента ее создания в 2010 году.

Национальное объединение планирует участвовать в выборах во всех 43 самоуправлениях Латвии - 36 краях и семи городах, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь партии Лайма Мелкина.

На последних муниципальных выборах в 2021 году от партии в 37 самоуправлениях было избрано 107 депутатов, что делает Нацобъединение одной из самых широко географически представленных партий.

Сейчас Нацобъединение руководит Баускским, Сигулдским, Смилтенским, Огрским, Добельским и Талсинским краями.

Как заявил председатель Национального объединения Райвис Дзинтарс, "как на национальном уровне, так и в самоуправлениях Нацобъединение - надежный выбор для всех, кто хочет жить в латышской, процветающей и культурной среде".

На ежегодном съезде партии стало известно большинство лидеров списков на местных выборах 2025 года. В самоуправлениях Огре и Бауски лидерами списков станут нынешние председатели самоуправлений Эгилс Хелманис и Айварс Окманис, а в Риге - вице-мэр Эдвард Ратниекс. В Сигулде список возглавит Лига Саусиня, в Талси - Сандра Петерсоне, в Добеле - Эдгар Гайгалис.

В Алуксненском самоуправлении список возглавит Друвис Томсонс, в Мадонском самоуправлении - Зигфридс Гора, в Саулкрастском самоуправлении - Эрвинс Гравитис, в Екабпилсском самоуправлении - Карлис Старс, в Прейльском крае - Петерис Рожинскис, в Вентспилсском крае - Андис Зариньш, в Елгавском крае - Юрис Стродс.

Эвита Ширанте возглавит список в Цесисе, Андрис Чуда - в Юрмале, Кристине Хазе - в Кекаве, Андрис Пуйде - в Марупе, Янис Небарс - в Саласпилсе, Валтс Грасбергс - в Валмиере, Гунтис Либекс - в Айзкраукле, Оскарс Цирулис в Елгаве, Нормундс Речс в Тукумсе, Айя Межале в Балви, Айвар Брокс в Даугавпилсе, Эрика Тейрумниека в Резекне, Оскарс Бабрис в Резекненском крае, Кристине Ансоне в Кулдиге и Робертс Сипениекс в Салдусе.

Национальное объединение имеет 37 региональных отделений и более тысячи членов по всей Латвии.

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