Под воздействием порывистого ветра в Латвии зафиксированы повреждения электросетей. В понедельник, 16 декабря, утром, около 7.30, электроснабжение было нарушено у примерно 6900 клиентов, главным образом в прибрежных и центральных районах.

Самые масштабные перебои с электроснабжением - в Олайне и Олайнском крае, далее следуют Елгава, Елгавский край, Кулдига, Кулдигский край, Южно-Курземский край, Павилоста и Цесисский край. Оперативные работники компании АО Sadales tīkls трудятся над тем, чтобы восстановить электроснабжение для клиентов как можно быстрее. Однако в случае более сложных и обширных повреждений процесс восстановления может занять больше времени, особенно если доступ к повреждениям затруднен из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток.

Там, где это возможно, электроснабжение для клиентов восстанавливается немедленно через связанные линии электропередачи, еще до устранения повреждений на месте. Однако следует учитывать, что ситуация с электроснабжением может быть изменчивой, так как повреждения возникают в зависимости от направления движения ветра. Возможны случаи, когда сразу после устранения повреждения на одном участке линии электропередачи перебои возникают на другом участке этой же линии.

Компания Sadales tīkls подчеркивает, что при экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице. Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, на которые упали деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях следует незамедлительно сообщать в Sadales tīkls по бесплатному круглосуточному телефону 8404 для регистрации повреждений, либо в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

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