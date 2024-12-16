Если в Сирии не наступит мир, а возобновятся военные конфликты, можно ожидать новую волну массовой миграции из этой страны. Об этом в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Он признал, что после падения режима сирийского диктатора Башара Асада основания для предоставления политического убежища людям, бежавшим из Сирии, в Латвии больше нет. Однако остается неясным, как дальше будет развиваться ситуация в охваченной беспорядками стране.

Министр выразил надежду, что в Сирии наконец установится мир и не начнутся новые конфликты. Тем не менее Европа смотрит на эту ситуацию с тревогой. Если реализуется худший сценарий, мы можем столкнуться с новой волной массовой миграции из Сирии, признал Козловскис.

Как уже сообщалось, Латвия, как и другие европейские страны, в настоящее время приостановила принятие решений о предоставлении статуса международной защиты гражданам Сирии, узнало агентство LETA в Управлении по делам гражданства и миграции.

Учитывая текущую ситуацию в Сирии, принятие решений о предоставлении статуса международной защиты временно приостановлено. Это решение касается как впервые поданных заявлений, так и случаев, когда лица повторно обращаются в управление для получения вида на жительство.

В управлении также подтвердили, что будет пересмотрен статус защиты для тех граждан Сирии, которым он уже был предоставлен ранее.

Управление тщательно рассматривает каждое поступившее заявление о предоставлении убежища индивидуально, подробно анализируя ситуацию в стране происхождения заявителя на момент принятия решения.

При рассмотрении заявлений граждан Сирии будут учитываться несколько факторов, включая проверки, проведённые государственными учреждениями безопасности, актуальная ситуация в Сирии, а также отчеты, подготовленные международными организациями, указали в управлении.

С 2012 года по настоящее время статус беженца в Латвии был предоставлен семи гражданам Сирии, альтернативный статус получили 434 гражданина Сирии, а 53 гражданина Сирии имеют действующие временные виды на жительство.

Ранее сообщалось, что после падения режима сирийского диктатора Асада несколько стран пересмотрели порядок рассмотрения заявлений граждан Сирии о предоставлении убежища.

В начале декабря сирийские повстанческие группы захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.

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