Хотя финансирование для обеспечения населения вспомогательными техническими средствами (ВТС) ежегодно увеличивается, а их ассортимент в целом достаточен и удовлетворителен, очереди на их получение не уменьшаются из-за архаичной системы администрирования, заключил Государственный контроль в ходе ревизии.

Как указали ревизоры, для общения с клиентами, например, до сих пор используются письма, управление очередями и складам осуществляется вручную, а сами ВТС выдаются только на месте.

Выдача ВТС жителям не организована таким образом, чтобы они могли получить их своевременно и как можно ближе к месту жительства. "Проблема не в финансировании услуг, а в самом процессе", - заявил Госконтроль, отметив, что проблемы в основном констатированы в Вайварском центре вспомогательных технических средств, который обслуживает 69% всех получателей ВТС.

В настоящее время населению предоставляется 266 видов финансируемых государством ВТС, и ежегодно их получают около 20 000 человек. ВТС выдают три организации, с которым у Министерства благосостояния заключены договоры - Латвийское общество незрячих предоставляет 29 видов ВТС, Латвийское общество глухих - 12, Вайварский центр вспомогательных технических средств - 225 видов.

Как указала член совета Госконтроля Майя Аболиня, технические средства являются важной социальной услугой, финансирование которой ежегодно увеличивается и в 2023 году составило 17,1 млн евро. Однако ревизия показала, что увеличение финансирования само по себе не решает проблему очередей, если не улучшить управление системой. "Необходимо пересмотреть процессы и по возможности использовать информационные системы, чтобы значительно сократить ручной труд", - сказала Аболиня, отметив, что со сменой руководства Вайварский центр вспомогательных технических средств уже приступил к решению ряда проблем.

Ревизия показала, что специалисты, которые могут дать медицинское заключение о необходимости ВТС, доступны не везде и не всегда. Время ожидания финансируемого государством визита к конкретному специалисту в медицинских учреждениях в среднем составляет 103 дня, а может достигать и года.

В случаях, когда нужен протез или электрическая инвалидная коляска, люди должны проходить углубленную функциональную проверку. Ее проводят только в Вайвари и Риге, поэтому жителям регионов приходится приезжать в столицу, а время ожидания такой проверки составляет от 93 до 183 дней.

Как указал Госконтроль, система администрирования ВТС архаична и не использует информационные технологии, что неизбежно приводит к ручному администрированию очередей и складов. Кроме того, внедрение новых ИТ-решений, которое было начато в 2023 году, не улучшит ситуацию, так как Министерство благосостояния перед началом внедрения не провело анализ процессов, а просто оцифровало существующую ручную систему, что, например, не позволяет узнать, есть ли на складе необходимое ВТС. Госконтроль выявил почти 900 случаев, когда клиенты продолжали стоять в очереди, тогда как ВТС уже имелись на складе.

Еще больше процесс выдачи ВТС замедляет общение с клиентами посредством писем, на подготовку которых может уйти более месяца. В срочном порядке на получение ВТС уходит в среднем 71 день, а в обычном - 110 дней.

Даже после получения письма процесс выдачи ВТС остается долгим и сложным, так как все технические средства выдаются только лично. Больше всего это сказывается на клиентах Вайварского центра вспомогательных технических средств, который выезды в некоторые регионы организует каждый месяц, а в другие - лишь несколько раз в год. Поэтому в среднем с момента получения письма до момента фактического получения ВТС проходит 57 дней, а в некоторых случаях - больше трех месяцев. При этом крупногабаритные ВТС - функциональные кровати и мобильные подъемники - клиенты могут только в центральном офисе или филиале центра, приехав туда на личном транспорте.

По результатам ревизии Госконтроль дал Министерству благосостояния шесть рекомендаций, которые должны быть введены не позднее 2028 года.

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