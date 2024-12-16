Служба государственной безопасности (СГБ) оценивает поездку двух членов Латвийского Союза писателей в Россию и их участие в конгрессе переводчиков, который состоялся этой осенью в Москве.

Как сообщили агентству LETA в СГБ, службе известно об участии упомянутых в СМИ лиц в конгрессе в Москве. Данный случай оценивается в рамках компетенции ведомства, однако в настоящее время дополнительных комментариев в СГБ не предоставляют.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что Союз приостановил деятельность двух своих членов — Вии Лагановски и Сергея Морейно — в организации и её проектах. Причиной стала их поездка в Россию и участие в конгрессе переводчиков в Москве. Чтобы принять решение о возможном исключении обоих членов, Союз писателей ожидает результатов расследования СГБ.

Ранее Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что Союз писателей приостановил деятельность двух своих членов — Вии Лагановски и Сергея Морейно — в организации и ее проектах. Причиной стала их поездка в Россию и участие в конгрессе переводчиков, который состоялся этой осенью в Москве. Чтобы принять решение о возможном исключении этих двух членов, Союз писателей ожидает результатов расследования Службы государственной безопасности (СГБ).

Поддерживаемый российскими властями конгресс с лозунгом "Перевод литературы как инструмент культурной дипломатии" открыл Михаил Швыдкой, специальный представитель Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству. На мероприятии присутствовали 130 участников из 35 стран, включая европейские. От Латвии в нем приняли участие поэтесса, писательница, переводчица и издательница Вия Лагановска, а также поэт, писатель и переводчик Сергей Морейно.

Сергей Морейно характеризуется как значимый популяризатор латышской литературы среди русскоязычных читателей. Однако после его поездки в Москву Государственный фонд культурного капитала принял решение прекратить сотрудничество с ним и выплату стипендий.

Союз писателей заявил, что объяснения, полученные от обоих участников, были наивными и не развеяли подозрений о том, что поездка была финансирована государством-агрессором.

На запросы LTV Сергей Морейно не ответил. Однако Вия Лагановска в ответ на сообщение написала: "Здравствуйте! Своё мнение я выразила Союзу писателей. Я против войны. Хорошие и плохие люди живут во всех странах. Больше мне нечего сказать по этому поводу".

Вопрос о том, следует ли исключить обоих членов из Союза, будет решён на собрании представителей организации после сбора всех фактов. Заседание планируется провести в марте.

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