В третьем квартале этого года в Латвии был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), уровень вакансий на рабочие места, выраженный в процентном соотношении между общим количеством доступных вакансий и всеми рабочими местами в экономике - занятыми и вакантными.

Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник статистическим управлением ЕС Eurostat сравнительные данные.

В Латвии уровень вакансий в третьем квартале составил 2,6%. Самый высокий уровень вакансий в июле-сентябре был в Нидерландах (4,3%), далее следуют Бельгия (4,2%), Австрия (3,8%), Кипр (3,5%) и Чехия (3,3%).

В ЕС средний уровень вакансий в третьем квартале составил 2,3%, а в еврозоне - 2,5%.

В Литве уровень вакансий составил 2,1%, в Эстонии - 1,7%, а самый низкий уровень вакансий был в Румынии и Болгарии - по 0,8%.

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