В 16:00 понедельника было нарушено электроснабжение приблизительно 400 клиентов оператора распределительной сети АО Sadales tīkls в центральных и прибрежных районах Латвии, сообщили агентству LЕТА в компании.

Оперативные работники Sadales tīkls продолжают работу по устранению нарушений электроснабжения.

Как сообщалось, в понедельник утром из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение примерно 6900 клиентов Sadales tīkls в Латвии.

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