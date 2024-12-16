Vivi biļešu reģistrators
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В понедельник вечером констатированы сбои в продаже билетов AS Pasažieru vilciens в интернете.

Сбои в продаже билетов констатированы в приложении и на сайте Vivi.

Также проблемы с приобретением билетом наблюдаются и в приложении Mobilly.

Представители компании Pasažieru vilciens указали, что работают над устранением создавшейся ситуации.

Билеты можно купить в железнодорожных кассах и без дополнительной платы у кондуктора.

Pasažieru vilciensРига

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