Так как премьер-министр Эвика Силиня принимает участие в саммите объединенных сил реагирования (JEF) в Таллине, на совещании по сотрудничеству формирующих правительство партий в понедельник политически чувствительные вопросы не поднимались и коалиция не приблизилась к решению по выдвижению кандидата на пост президента Банка Латвии.

Агентству ЛЕТА стало известно, что в заседании коалиции в понедельник не участвовали также руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц и руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Новые кандидаты на пост главы Банка Латвии должны быть предложены в связи с тем, что 21 декабря истекает срок полномочий нынешнего президента Мартиньша Казакса. Он был избран президентом Банка Латвии на пятилетний срок 12 декабря 2019 года. Тогда за него проголосовали 76 депутатов.

На пост президента Банка Латвии заявлены три кандидата: нынешний президент Казакс, выдвинутый партнерами по коалиции - партией "Прогрессивные" и "Новым Единством"; председатель правления финансового учреждения развития Altum Рейнис Берзиньш, предложенный коалиционным СЗК и оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком". Третий кандидат - Павел Кузьмин, выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность".

По информации агентства LЕТА, Казакса не поддержит "Латвия на первом месте".

В парламентскую фракцию СЗК входят 16 депутатов, а также фракцию поддерживает депутат Олег Буров (ЧСР), то есть Берзиньш имеет поддержку не менее 17 голосов.

Неофициально прозвучало, что Берзиньша также поддержат "Объединенный список" и Национальное объединение, что означает, что он может набрать 43 голоса.

В Сейме у фракции "Нового Единства" 25 депутатов, и фракцию мог бы поддержать депутат Игорь Раев, который вместе с девятью голосами "Прогрессивных" обеспечит 35 голосов Казаксу.

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