Во вторник, 17 декабря, по всей стране проходят проверки боеготовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС), сообщили порталу DELFI в НВС.

Цель проверки - проверить и улучшить процедуры и боеготовность подразделений, отработав их возможности реагирования, поясняет НВС.

Во время проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений НВС будут переброшены в различные места Латвии для выполнения поставленных задач.

Проверка боеготовности - это заранее запланированное, но неожиданное для участвующих в ней подразделений событие. Проверка не связана с изменениями в сфере безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью, подчеркивает НВС.

НВС поясняют, что защита Латвии и сохранение ее независимости - это общая ответственность всего общества, которая включает в себя готовность к действиям и укрепление готовности к действиям. Укрепление готовности к действиям начинается с личной приверженности, инициативы и ответственности каждого человека. Каждый гражданин сам решает, пойти ли ему на профессиональную службу, в Земессердзе, пройти базовый курс военной подготовки, чтобы стать резервистом, или ответственно выполнять свою работу и заботиться о ближних.

📢 Šodien, 17. decembrī, visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku vienību kaujas gatavības pārbaude. Mēs pārbaudām un pilnveidojam procedūras un vienību kaujas gatavību, trenējot reaģēšanas spējas. #ManaLatvija #Manaatbildība pic.twitter.com/CVgwdhI362 — NBS (@Latvijas_armija) December 17, 2024

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